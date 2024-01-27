في محافظتين.. انتحار شاب ومصرع أسرة بأكملها باحتراق عجلتهم

شفق نيوز/ أفاد مصادر أمنية، اليوم السبت، بانتحار شاب داخل منزله واحتراق عائلة بأكملها بعجلة كانت تقلهم في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وفي بغداد، قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً تولد 2004 انتحر بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفة داخل منزله ضمن منطقة النهروان، جنوب شرق بغداد"، مبينا ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وكشف تفاصيله بعد نقل الجثة الى الطب العدلي".

وفي محافظة صلاح الدين؛ أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز؛ بأن "اسرة بأكملها لقوا مصرعهم بسبب احتراق عجلتهم نوع (بيكب) قرب سدة سامراء، بمحافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الدفاع والقوى الأمنية أسهمت باطفاء السيارة فيما لم يعرف حتى الآن عدد الضحايا وان كانوا من سكنة المحافظة أو من خارجها، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".