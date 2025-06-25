في محافظتين.. انتحار شاب ومصرع رجل مسن وصبي بحادثين منفصلين

شفق نيوز – بابل/ ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الأربعاء، بإقددم شاب على الانتحار لأسباب مجهولة، فيما أودى حادثي سير منفصلين بحياة رجل مسن وصبي في ديالى.

وقال المصدر الأمني في بابل لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت بلاغاً بانتحار شاب من مواليد 2010 بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في مدينة الحلة، مركز المحافظة".

وأضاف، أن "قوة من الشرطة توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في الشرطة دهس بسيارته رجلاً متقاعداً وأودى بحياته على الفور في ناحية كنعان بقضاء بلدروز شرقي المحافظة"، مشيراً إلى أنه "تم توقيف المنتسب بقرار قضائي".

وتابع المصدر "كما لقي طالب في الصف الأول المتوسط مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام بدراجة كهربائية كان يقودها مع دراجة نارية في ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة".