في محافظتين.. انتحار شاب واعتقال متهم بجريمة قتل

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الجمعة، بانتحار شاب بإطلاق النار على نفسه، وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً من مواليد 2008 أقدم على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، بمنطقة القبلة وسط البصرة"

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الشرطة وصلت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق في الحادثة"، مبينا أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن أسباباً عائلية دعت الضحية للانتحار".

إلى ذلك أعلنت شرطة محافظة ميسان، عن إلقاء القبض على متهم بقتل المحامي "حيدر الزبيدي" في حادثة وقعت قبل عامين في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة جنوب المحافظة/ قسم شرطة الميمونة ومركز شرطة السلام، بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم بقضية مقتل المحامي (حيدر الزبيدي)، في حادثة وقعت قبل عامين".

وبينت أن "الواجب جرى تنفيذه في إحدى مناطق ناحية السلام جنوب غرب محافظة ميسان، بعد عمليات متابعة وتحري دقيقة، حيث كان المتهم متوارياً عن الأنظار".

وأكدت قيادة الشرطة أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة (406) الخاصة بجريمة القتل العمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة".