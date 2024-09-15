في محافظتين.. انتحار شاب واعتقال شخص نفذ 11 عملية سرقة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الاحد، بتسجيل حالة انتحار لشاب وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة الجديدة الثالثة وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى ان " دوافع الانتحار خلافات عائلية مع أهله".

وفي محافظة الديوانية، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان، ان "قوة امنية من قسم مكافحة الإجرام في قضاء الحمزة الشرقي وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على متهم بتنفيذ 11 عملية سرقة لشركة البعد الرابع المتخصصة ببناء العمارات السكنية عن طريق قيامه بسرقة الادوات الخاصة بالعمل والتجهيز وبيعها في الأسواق"، موضحة انه" تم تصديق اقواله قضائيا واحيل الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".