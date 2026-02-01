في محافظتين.. انتحار شاب "شنقاً" وآخر حاول الموت "حرقاً" (فيديو)

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأحد، بانتحار شاب "شنقاً" وتصوير نفسه أثناء قيامه بذلك، فيما أقدم آخر على "حرق" قبل أن يتم إنقاذه، في حين أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في منطقة دور الشرطة وسط مدينة البصرة بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وقام بتصوير عملية الشنق بنفسه".

وأضاف أن "قوة من الشرطة توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وباشرت بالتحقيق مع ذويه وزوجته لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي السياق، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً أقدم على الانتحار بحرق نفسه بعد سكب النفط على جسده بسبب مشاكل نفسية في ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة، إلا أنه أصيب بحروق بليغة وتم نقله إلى المستشفى".

وأشار إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء حادث سير مروع على طريق قضاء المنصورية شمال شرقي ديالى، وتم نقلهم للمستشفى.