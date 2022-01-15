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في محافظتين.. انتحار امرأة ووفاة نزيل في سجن ومصرع عامل بناء

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-15T08:52:24+0000
في محافظتين.. انتحار امرأة ووفاة نزيل في سجن ومصرع عامل بناء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم السبت، بتسجيل حادثين امنيين احدهما محاولة انتحار امرأة مطلقة بسبب اخذ طفلتها منها ووفاة عامل بناء في محافظتين عراقيتين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 21  عاما عملها ربة بيت، من محافظة ذي قار اقدمت على الانتحار من خلال ضرب نفسها في البطن بسكين المطبخ نتيجة ضم ابنتها الى حضانة والدها"، لافتا إلى أنه " تم نقلها الى مستشفى الناصرية (التركي) لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، أن "نزيلا في سجن الحوت بذي قار، من أهالي محافظة الموصل يبلغ من العمر 25 عاما محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت نتيجة ادانته وفق المادة 4 ارهاب توفي داخل مستشفى الحسين التعليمي نتيجة رقوده داخل قسم الحميات وتم تحويل الجثة إلى قسم الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

أما في محافظة صلاح الدين؛ لقى عامل بناء مصرعه وأصيب عامل آخر في حي الزهراء بقضاء بلد إثر صعقة كهربائية نتيجة قرب سقالة البناء من الضغط العالي.

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