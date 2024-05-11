في محافظتين.. انتحار امرأة ثلاثينية بدوافع غامضة ووفاة معاون مدرسة بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حالة انتحار واعتقال مطلوب للقوات الامنية العراقية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة في الثلاثينات من عمرها اقدمت على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح (مسدس) داخل منزلها بمنطقة الصخيين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، كما ان "قوة امنية أوقفت شابا في الثلاثينات من عمره من اهالي الخالص بمحافظة ديالى، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم تسليمه الجهات التحقيقية المختصة".

وفي محافظة كركوك؛ افاد مصدر طبي يوم السبت، بأن معاون مدرسة ابتدائية تابعة للدراسة الكوردية توفي في حادث سير شمال المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معاون مدرسة بنجود التابعة لقسم الدراسة الكوردية ويدعى اسماعيل محمود حيث تعرض الى حادث سير من قبل سيارة قرب مدرسته في حي دروازه شمال كركوك".

واضاف المصدر أن" المعاون حين صدمته السيارة أصيب في رأسه ونقل الى المستشفى ومن شدة النزيف توفي مساء اليوم متأثرًا بالإصابة".