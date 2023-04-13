في محافظتين.. الأمطار تهدم 15 منزلا والسيول تقطع أوصال الكهرباء وتحاصر 6 قرى

شفق نيوز/ اكد مسؤولون في ديالى، يوم الخميس، أن الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة قطعت أوصال شبكات الكهرباء في عموم الوحدات الادارية، فيما حاصرت السيول الايرانية 6 قرى حدودية شرقي المحافظة وعزلتها وسط تهديدات كبيرة، في وقت أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين بسقوط 15 منزلا جراء الأمطار الغزيرة شرقي المحافظة.

وقال مصدر حكومي في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان "العواصف الشديدة والرعدية اقتلعت عشرات الاعمدة وابراج الانترنت في عموم المحافظة"، مشيرا الى "خروج اكثر من 50 خطا عن الخدمة وتوقف نحو 15 محطة كهرباء عن العمل جراء ذلك".

واكد المصدر، "اعلان الاستنفار لدوائر الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي للخدمة بالسرعة الممكنة وصيانة جميع الأعطال والأضرار التي خلفتها العواصف والأمطار".

وشرقي ديالى، اكد قائممقام مندلي وكالة ومدير ناحية قزانية مازن اكرم، أن السيول المنحدرة من الجانب الإيراني والأمطار حاصرت 6 قرى تضم عشرات الأسر بين ناحية قزانية وقضاء مندلي"، مبيناً لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني والإنقاذ غير قادرة على الوصول إلى القرى وإخلائها بسبب عزلها بالكامل وانقطاع جميع الطرق المؤدية إليها.

وحذر أكرم، من خطر يهدد العوائل المحاصرة خلال الساعات القادمة مع استمرار تدفق السيول الحدودية، لافتا إلى أن السيول والأمطار تسببت بسقوط حظائر المواشي و اضرارا كبيرة بعدد من المواشي.

وشهدت ديالى اعلى موجة سيول من الحدود الايرانية منذ عامين توزعت في 5 اودية ضمن حدود مناطق مندلي وقزانية.

فيما ملئت السيول والأمطار سدود مندلي وقزانية رغم قدرتهما المحدودة على خزن المياه بسبب الترسبات الطينية وغياب أعمال الكري والصيانة للسدين.

وفي صلاح الدين، قال مدير ناحية حمرين شرقي المحافظة، زناد شلال السلطاني لوكالة شفق نيوز، ان 15 منزلاً طينياً سقطت جراء الامطار في اطراف الناحية دون اي خسائر او اصابات بشرية، مؤكدا إخلاء العوائل قبيل سقوط المنازل .

وأشار السلطاني الى ان سقوط المنازل خلف اضرارا مادية جسيمة، موضحاً أن لجنة حكومية مختصة من عدة دوائر اطلعت على المنازل المدمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.