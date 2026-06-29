في محافظتين.. النيران تلتهم منزلاً بالكامل ومبنى داخل جامعة عراقية

شفق نيوز- كركوك/ الأنبار

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الاثنين، بأن حريقاً اندلع داخل منزل سكني على طريق بغداد، نتيجة تماس كهربائي، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق داخل منزل على طريق بغداد، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات المكافحة وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها خلال وقت قياسي".

وأضاف أن "الحريق أتى على المنزل بالكامل، إلا أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني أسهمت في منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، والسيطرة على الموقف".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية بينت أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى تماس كهربائي"، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية التي لحقت بالمنزل.

وفي محافظة الأنبار، أكد مصدر أمني، اندلاع حريق في قسم داخل جامعة الأنبار، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماده.

ووفقاً لحديث المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار تمكنت اليوم من السيطرة على حادث حريق اندلع في أحد أقسام جامعة الأنبار.

وأوضح أن "الفرق استجابت فور ورود البلاغ، وتعاملت مع الحادث بمهنية عالية ما أسهم في إخماد الحريق بالكامل ومنع امتداد النيران إلى باقي أقسام الجامعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".