في محافظتين.. العثور على جثة رجل ومصرع آخر بحادث دهس واعتقال "حرفش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل قضى بخلاف عائلي واعتقال قاتله، فيما لقي آخر مصرعه بحادث سير جنوبي بغداد والقبض على الجاني، واعتقال شخص توعد بتنفيذ "الدكة العشائرية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة تلقت بلاغاً بوجود جثة مرمية قرب النهر في منطقة الشاهين/ الشرش في قضاء القرنة تعود لشخص تولد 1991 يعمل كاسباً، وعليها آثار إطلاقة نارية من بندقية صيد في الرقبة.

وبين أنه تم التعرف على الجاني وهو صهره وابن عمه، وتم تشكيل فريق عمل ومداهمة منزله لكن تبين أنه هرب إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن سبب الجريمة خلاف عائلي.

وفي بغداد، ذكر المصدر أن "رجلاً مجهول الهوية لقي مصرعه بحادث دهس مميت من قبل عجلة مدنية أسفل جسر الجمعية ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، وتم اعتقال صاحب العجلة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية ألقت القبض على شخص يُلقب بـ(حرفش) أثناء قيامه بتصوير أحد المنازل وهو يتوعد بالدكة العشائرية ضمن منطقة زيونة".

فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منزل بمدينة الشعلة نتيجة احتراق مكب للنفايات وسط الدور السكنية.