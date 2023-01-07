في محافظتين.. الضباب يتسبب بأكثر من 10 حوادث مرورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في ديالى وصلاح الدين، يوم السبت، بتسجيل أكثر من 10 حوادث مرورية بالمحافظتين بسبب الضباب الكثيف دون أي خسائر بشرية.

وأخبر أحد المصادر في ديالى، وكالة شفق نيوز، أن "المحافظة سجلت نحو 6-7 حوادث سير في مناطق متفرقة أوقعت عدة إصابات لم ترتقي الى الخطورة وتم معالجتها في المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف المصدر، أن "أشد الحوادث شهدها طريق بغداد - كركوك قرب ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة والذي سجل تصادم اكثر من 10 مركبات دون أي خسائر بشرية".

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بـ"تسجيل 4-5 حوادث مرورية في مناطق متفرقة من المحافظة، وإصابة عدد من المدنيين جراء الضباب الكثيف وضعف الرؤية في الطرق".