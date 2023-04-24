في محافظتين.. الصاعقة الرعدية تنهي حياة شخصين وتبتر ساق امرأة وتسقط برج انترنت

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان بمحافظتي ميسان، وواسط، اليوم الإثنين، بأن الصاعقة الرعدية أنهت حياة شخصين واصابة امرأة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الصاعقة الرعدية أنهت حياة أربعيني أثناء سيره في الشارع بمنطقة البتيرة شمالي محافظة ميسان، فيما أسقطت برج انترنت بمنطقة حي النداء وسط المحافظة، دون التسبب بإصابات بشرية باستثناء المادية التي أصابت البرج".

واضاف المصدر، اما "الصاعقة الرعدية في واسط، فقد انهت حياة شاب عشريني في ناحية واسط القديمة وإصابة والدته في ساقها وبترتها على الفور، أثناء تواجدهما في ساحة منزلهما".