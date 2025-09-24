في محافظتين.. السجن لمسؤول "مرتشي" واعتقال 3 أشخاص اعتدوا على مدير مدرسة

شفق نيوز- نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق مسؤول تجاوزات قطاع الزهور السابق في بلدية الموصل، بتهمة تلقي الرشوة، فيما ألقت قوة امنية القبض على طالب وأشقائه بتهمة الاعتداء على مدير مدرسة ببغداد.

وقال مصدر مطلع في المحافظة لشفق نينوز، إن "الحكم صدر بعد استكمال التحقيقات واعتراف المتهم بتلقي مبالغ مالية بشكل غير قانوني أثناء شغله المنصب".

وأضاف أن "عملية اعتقاله جرت في وقت سابق بناءً على شكاوى قدمها عدد من المواطنين تضرروا من ممارساته"، مبينا أن "الحكم تضمن السجن لمدة سنتين وفق المادة القانونية الخاصة بجرائم الرشوة في دوائر الدولة، مع احتساب مدة التوقيف ضمن مدة الحكم الصادر".

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، بأن "قوة امنية ألقت القبض على طالب واثنين من اشقائه وشخص آخر معهم، وهو منتسب في الشرطة الاتحادية، بتهمة الاعتداء وضرب مدير مدرسة في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وبين أن "الحادثة أدت إلى اصابة مدير المدرسة بكدمات نقل على اثرها الى المستشفى".

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أكدت فيه "اعتقال خمسة متهمين اقدموا بالاعتداء على مدير مدرسة اثناء الدوام الرسمي".

ولفتت إلى انه "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين اقدموا بالاعتداء ضرباً على مدير مدرسة اثناء الدوام الرسمي ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأوضحت "جاء ذلك خلال توفر المعلومات عن وجود حادث (مشاجرة) في احدى المدارس على الفور تم توجيه الدوريات من الفرقة انفاً واعتقالهم جميعاً ونقل المدير الى مستشفى الشهيد الصدر لتقلي العلاج، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بعد رفع دعوة قضائية من قبل ذويه".