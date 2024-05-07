في محافظتين.. السجن المؤبد بحق "تاجر مخدرات" وسبع سنوات لـ"مزوّر" كي كارد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ضبط بحوزته (2) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة كان يهدف إلى إيصالها لأحدى المحافظات لقاء مبلغ مالي".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي السياق؛ أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق احد المعقبين أقدم على تزوير بطاقات الماستر كارد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان آخر؛ أن "المعقب قام مع متهمين آخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".