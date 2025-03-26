في محافظتين.. "البكالوريا" تدفع شابة للانتحار وإصابة شرطي مرور بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شابة بسبب لفشلها بدخول الامتحانات النهائية، فيما أصيب شرطي مرور بحادث سير بذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، وهي طالبة مدرسة، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها في قرية الغدير وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار تعود لفشل الشابة بالدخول إلى الامتحانات الوزارية (البكالوريا)"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شرطي منسوب لمديرية مرور ذي قار تعرض لحادث دهس أثناء الواجب الرسمي في تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، على يد سائق عجلة صالون، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيقاف سائق العجلة على ذمة التحقيق".

وأشار إلى أن "حريقاً اندلع داخل دائرة بلدية قلعة سكر في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي في الكيبل الرئيسي المغذي للدائرة حيث أسفر عن تطاير شرارات من الكيبل على سقف كرفان تابع للحرس داخل سياج البناية".

وبين، أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل أن يتسبب بأضرار بشرية".