في محافظتين.. اصابة 3 موظفين صحيين بحادث سير واعتقال "مهربة" مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، يوم الاربعاء، باصابة ثلاثة موظفين صحيين بانقلاب سيارة إسعاف شمال شرقي المحافظة، فيما اعتقلت قوات حرس الحدود مسافرة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة منتسبين من دائرة صحة ديالى أصيبوا بانقلاب عجلة إسعاف في منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة".

وبين ان "المنتسبين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث لكشف اسبابه".

وعلى صعيد منفصل، أفادت قوات حرس الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على مسافرة أجنبية بحوزتها كيلوغراماً من مادة "الترياق" المخدرة.

واوضحت ان مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة في محافظة البصرة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط مسافرة اجنبية بحوزتها 975 غراماً من "الترياق"، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.