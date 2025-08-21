في محافظتين.. ابن يقتل أمَّه ويدّعي انتحارها وجريمة قتل بين طفلين

شفق نيوز- الديوانية/ ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، يوم الخميس، القاء القبض على شخص أقدم على قتل والدته رمياً بالرصاص، ثم ادعى انتحارها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم تمض فقط 24 ساعة على مقتل امرأة في العقد الرابع من العمر بعد أن ادعى أحد أبنائها بانتحارها حتى باشرت القوات الأمنية في الديوانية تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة".

وبينت أن "التحقيق جرى بإشراف من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، فضلا عن مدير قسم مكافحة الإجرام وعدد آخر من الضباط والمنتسبين، وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة وإعداد كمين محكم من قبل القوة المكلفة بتنفيذ الواجب تم القبض على ابن المجني عليها".

ولفتت القيادة إلى أنه، "بعد مواجهة الابن بالأدلة اعترف بقتل أمه رميا بالرصاص بسبب خلافات عائلية، فيما تم توقيفه من قبل القضاء تمهيداََ لإحالته إلى المحكمة المختصة".

من جانبه كشف قائد شرطة محافظة ديالى، عن ملابسات حادث مقتل طفلة على يد طفل أثناء اللعب في حي المفرق غرب بعقوبة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حادث مقتل طفلة على يد طفل، حدث في حي المفرق غرب مدينة بعقوبة، بعد تعرضها لضربة غير مقصودة أثناء اللعب".

وأكد أن "مفارز مركز شرطة المفرق التابعة لقسم شرطة بعقوبة تمكنت من كشف ملابسات الحادث وتوقيف الجاني (الطفل) فوراً وفتح التحقيق بالحادث".

وأوضح أن "الحادث غير متعمد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 410 من قانون العقوبات العراقي".