في محافظتين.. ابن يطلق النار على والدته وإصابة 4 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بتنفيذ حكم إعدام بشخص قتل قريباً له أثناء مراسم دفن أحد الموتى في مقبرة وادي السلام، فيما أقدم أبن على رمي والدته بالرصاص، كما أصيب أربعة أشخاص بحادث سير جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بعد ادانته بقتل ابن عمه أثناء دفن أحد الموتى بمقبرة وادي السلام، طعنا بالسكين".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر الى ان "القوات الامنية سجلت ايضا قيام شاب بفتح النار على والدته واصابتها برصاصتين في جسدها"، لافتا إلى أن "الشاب قام بذلك داخل منزلهم في ناحية المشخاب جنوبي المحافظة، نتيجة خلافات حادة مع والدته".

الى ذلك أبلغ مصدر امني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بإصابة أربعة أشخاص بحادث تصادم بين أربع عجلات في قضاء الغراف شمالي المحافظة.

وبين أن تم نقل المصابين إلى المستشفى التركي في المحافظة لتلقي العلاج.