في محافظة عراقية.. "نقص الكلور" ينشر مرضا خطيرا

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن نقص مادة الكلور أدى لانتشار احد الأمراض الخطيرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نقص مادة الكلور الذي تطلقه الجهات المختصة في المحافظة بمياه الاسالة أدى لانتشار مرض الكوليرا في مناطق شمالي محافظة ذي قار".

واضاف المصدر، ان "الكوليرا تسببت بإصابة أكثر من 30 شخصاً لغاية الآن، فيما تجري الفرق الصحية المتابعة اليومية في المناطق النائية، وخاصة للمياه منعاً لزيادة تلوثها وتفشي مرض الكوليرا".