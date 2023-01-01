في ليلة رأس السنة.. 7 حوادث سير لمخمورين بديالى

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى، اليوم الاحد، بتسجيل 7 حوادث سير مختلفة في عدة مناطق بالمحافظة عشية الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 7 حوادث سير في 5 مناطق بالمحافظة سببها مخمورين عائدين من احتفالات رأس السنة دون أي خسائر بشرية باستثناء الإصابات والخسائر المادية".

واضاف، ان "الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة فيما استنفرت فرق الاسعافات والدفاع المدني تحسبا لاي حادث او طارئ".

يذكر ان قسما كبيرا من سكان ديالى اتجهوا الى بغداد ومناطق إقليم كوردستان لقضاء احتفالات رأس السنة الجديدة وسط اجراءات مرورية وامنية مشددة.