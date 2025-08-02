في كمين مفاجئ.. ضبط "تريلا" محمّلة بالكحول تحت الحصى في بغداد (فيديو+صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في قيادة شرطة بغداد - الرصافة، يوم السبت، عن ضبط عجلة نوع تريلا دبل اكسل محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية مخبأة تحت مادة (الحصى).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات فوج طوارئ الرصافة السابع قامت بإجراء الممارسات الأمنية ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني من ضبط عجلة (تريلا) حمولة (57) طنا المرقمة F15169 22 حمل قرب منطقة شقق زيونة".

ولفت إلى أنه "أثناء تفتيش العجلة تبين أنها محملة بكميات كبيرة جداً من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع ومغطاة بمادة (الحصى) لإيهام السيطرات"، مبينا أنه "تم إلقاء القبض على سائق العجلة المدعو (م.ع.ع.ح)، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بحق السائق والمضبوطات".