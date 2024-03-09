في كركوك.. وفاة صبي غرقاً بمشروع ماء الحويجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن صبياً بعمر 13 عاما لقي مصرعه غرقا بعد نزوله لمشروع ماء الحويجة ضمن ناحية العباسي جنوب غربي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً، يدعى محمد ربيع العبد، من اهالي الحويجة، ناحية العباسي قرية المساح (55 كم جنوب غربي كركوك)، وأثناء قيامه بالسباحة في مشروع الماء الرئيسي لقي مصرعه غرقا وأمكن الأهالي من انتشال جثته التي جرفها الماء لمسافة".

ولفت المصدر إلى أن "الجثة أخليت للطب العدلي وتم تسليمها لذوي الضحية".