في كركوك وبغداد.. وفاة شخصين بحادث سير ومشاجرة بـ"الطابوق" تنهي حياة منتسب

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، مساء يوم الخميس، عن وفاة مدنيين اثنين وإصابة آخر بحادث سير مروع وقع على طريق بغداد- كركوك جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم وقع بين سيارة نوع (تريلة) مركبة حمل كبيرة ودراجة نارية ضمن الحدود الإدارية لقضاء داقوق (40 كم جنوب كركوك) وتسبب عنها مصرع شابين اثنين وإصابة آخر".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة أخلت الجثتين لدائرة الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى كركوك العام للعلاج وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي بغداد؛ اندلعت مشاجرة بين شخصين اثنين تطورت الى الاعتداء بالضرب بواسطة (الطابوق) في دور الحواسم بمنطقة جكوك شمال غربي العاصمة.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن المشاجرة اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة والذي يعمل منتسب في الداخلية

الحادث، مشيرا إلى أنه تم القبض على الجاني وحسب المعلومات ان الحادثة نتيجة خلافات مادية.