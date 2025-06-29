في كركوك وبغداد.. جرحى الجيش والفاحصون يحتجون للمطالبة بحقوقهم

شفق نيوز – كركوك/ بغداد

تجمع العشرات من جرحى الجيش العراقي، اليوم الأحد، أمام مبنى محافظة كركوك، للمطالبة بتخصيص قطع أراضٍ سكنية ضمن استحقاقاتهم القانونية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الجرحى نظموا وقفة احتجاجية، داعين الإدارة المحلية إلى الإسراع بتنفيذ الوعود السابقة المتعلقة بتوزيع الأراضي، أسوة بباقي المحافظات.

وقال أحد الجرحى المتظاهرين، فلاح محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "مطالبنا مشروعة، فنحن ضحينا من أجل الوطن، واليوم نطالب بحق بسيط كقطعة أرض نؤمّن بها مستقبل عائلاتنا"، مشيراً إلى أن العديد من المحافظات وزّعت أراضي لجرحاها، بينما ما زالوا في كركوك ينتظرون منذ سنوات دون استجابة.

وطالب المتظاهرون بوضع آلية واضحة تضمن شمول جميع الجرحى دون تمييز، مؤكدين أن تحركهم يأتي بعد سنوات من الانتظار والمراجعات.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر عشرات الفاحصين على وزارة الدفاع بصفة مدني أمام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي، للمطالبة بتسريع إجراءات تعيينهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تعيينهم، دون أن يتم تنفيذ القرار حتى الآن.