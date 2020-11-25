في كركوك .. إنخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية من 650 ميغاواط لـ450

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري يوم الاربعاء عن انخفاض معدل تجهيز الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية في المحافظة الى قرابة 200 ميغاواط.

وقال الجبوري في بيان اليوم "اننا متواجدون حاليا في بغداد لأجل تحسين واقع التجهيز عبر الشبكة الوطنية والتي انخفض فيها منذ يومين حصة كركوك من 650 ميغاواط الى 450 ميغاواط".

واضاف ان "ساعات القطع ازدادت ونعمل منذ مساء امس على اضافة لما يصل لكركوك رغم التحدي الذي تواجه الشبكة الوطنية في العراق والتي انخفضت فيه التجهيز عبر الشبكة الوطنية".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.