في كركوك.. مطاعم تبيع دجاجاً منتهي الصلاحية

شفق نيوز/ كركوك

تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك، ضمن تشكيلات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية، من ضبط ثلاثة مطاعم تقوم ببيع دجاج منتهي الصلاحية في المحافظة، وفق ما أخبر به مصدر امني وكالة شفق نيوز اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، إن "الحملة التفتيشية شملت عدداً من المطاعم في مركز المدينة والاقضية التابعة لها، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري"، مضيفاً أن "أصحاب المطاعم المخالفة جرى توقيفهم وفق الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

من جهته، أوضح مسؤول في دائرة الرقابة الصحية في كركوك، أن "هذا النوع من المخالفات يمثل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسهم في سرعة تلف المواد الغذائية".

وأكد المسؤول لوكالة شفق نيوز، مؤكداً أن "الحملة ستستمر بشكل دوري لضمان التزام جميع المطاعم بمعايير السلامة الغذائية".

وأشار إلى أن "الفرق الصحية والأمنية تعمل بشكل مشترك لرصد أي مخالفات مشابهة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مطاعم أو محال تجارية يشتبه في عرضها لمواد غذائية منتهية الصلاحية".