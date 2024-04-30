في كركوك.. محتالان يبيعان أغناماً لامرأة لتجدها "ماعز"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن شخصين قاموا بالاحتيال على امرأة ويبيعانها أغناماً بمبلغ مليوني دينار لتكتشف لاحقاً أنها ماعز.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المرأة تبلغ من العمر 50 عاماً وكانت تريد شراء مجموعة من الأغنام في حي المعلمين وسط كركوك، وقامت بالاتفاق مع شخصين من باعة المواشي ودفعت مليوني دينار مقابل نقل الأغنام لمنزلها".

وأضاف أن "الشخصين طلبا من المرأة أن تعود إلى منزلها هما سيوصلنا الأغنام لها لتكتشف المرأة أنهما قاما بجلب ماعزين اثنين لا تساوي قيمتهما 150 ألف دينار وهربا بالمبلغ والأغنام".

وتابع المصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة الشخصين واعتقالهما".