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في كركوك .. رجل يحرق جسد ابنه ذو الاعوام الاربعة ويلوذ بالفرار

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T12:20:43+0000
في كركوك .. رجل يحرق جسد ابنه ذو الاعوام الاربعة ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ قام رجل في محافظة كركوك، يوم السبت، بإضرام النار في ولده البالغ من العمر 4 أعوام.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري لوكالة شفق نيوز؛ أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات تعرض الى التعنيف وإحراق يديه ورجليه من قبل والده في حي غرناطة.

وأضاف نوري؛ أن مذكرة القاء قبض قضائية صدرت بحق الوالد وان الشرطة تجري عملية بحث وتحرٍ عنه.

وبين المتحدث باسم شرطة كركوك؛ ان سبب قيام والده بهذه الفعلة الطفل قام ببعض الحركة الزائدة والمشاغبة ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقبل أيام قلائل قام رجل باضرام النيران في جسم زوجته بمدينة كركوك من خلال سكب مادة سريعة الاشتعال عليها وإحراقها في محاولة لقتلها، وفقا للزوجة والتحقيقات الامنية.

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