في كركوك.. رجل سبعيني يغلق مسجدا أمام المصلين ويمنع رفع الأذان: تبرع بالأرض ويريد هدمه

شفق نيوز/ افاد مسؤولون في الوقف السني ومصلون في أحد المساجد في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن أحد الأشخاص قام بغلق باب مسجد مع وقت الأذان وطرد المصلين وتركهم يقيمون الصلاة في الشارع شمال كركوك.

وقال مدير الوقف السني في كركوك سالم زنكنة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة مسجد عزيز كومي في حي رابرين، حيث قام صاحب الأرض التي بني عليها المسجد والذي تبرع به المدعى عمر أبو بكر لأن يبني عليه المسجد ولأكثر من مرة حاول هذا الشخص الذي يبلغ من العمر 75 عاماً، غلق المسجد ونحن احتراماً وتقديراً له تحدثنا معه بصورة ودية، واتفقنا على عدم تكرار محاولة غلق المسجد او التبرير بحجج إعمار المسجد".

ولفت زنكنة إلى أن "حادثة اليوم كانت من قبل الشخص نفسه حيث غلق باب المسجد ومنع المصلين وادعى بأن المسجد تحت الإعمار ولا يوجد صلاة وتدخلنا بصفتنا الجهة الإدارية والقانونية، كون المسجد تابع للوقف السني وقام الشخص بمنع الصلاة والآذان وهذا ممنوع لدينا".

وأكد أن "الوقف أرسل شخصين من دائرة التفتيش والأمام والخطيب لغرض منع الشخص من الاستمرار بغلق المسجد ولكنه أصر وأنه ادعى بانه يريد هدم المسجد ولا علاقة لأحد به كون الارض تابعه له وهذا خلاف الحقيقة".

وأشار زنكنة إلى أن "الوقف ولكونه دائرة دينية ولا تريد الدخول في سجال مع أي شخص حاولنا لأكثر من ثلاثة مرات سابقة مع هذا الشخص وآخرها عصر اليوم والفديو موثق من قبل ضابط الشرطة يقول فيها انه سوف يهدم الجامع".

وخلص أن "هذا الشخص ولكبر عمره وسنه لك نكن نريد أن نتخذ بحقه إجراءات قانونية ولكن اصراره دفعنا لأبلاغ الشرطة والتدخل وهو الآن قيد الاعتقال والتحقيق".

بدوره قال معاون قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة اعتقلت الشخص الذي قام بمنع اداء الصلاة وفق بلاغ من قبل الوقف السني وصدور قرار القاضي وادعى بأنه أغلق المسجد لوجود إعمار وترميم في المسجد والتحقيق جاري ومستمر مع الشخص لحين نظر القاضي بالأوراق التحقيقية".

في حين قال أحد المصلين ويدعى شيركو عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من المصلين كنا نريد دخول جامع عمر كومي في حي رابرين الاولى في كركوك حيث اجتمعنا لأداء الصلاة حيث اعتدنا نحن أهالي الحي بأداء الصلوات الخمس في المسجد وعند محاولتنا فتح الباب قام شخص من داخل المسجد بطرد المصلين وأبلغهم بأن المسجد مغلق ولا يمكن لاي احد الصلاة هنا".

وأضاف أن "المصلين حاولوا الاتصال بالإمام والخطيب للوقوف على الامر ولكن دون جدوى واستمر الشخص من داخل المسجد منع دخولنا له وحتى منع رفع الأذان لصلاة العصر والجميع مستغرب قيام هذا الشخص بمنع الصلاة ومنع الأذان".

وأكد أن "أحد المصلين قام بجلب الأغطية من منزله وافترشنا الأرض وقمنا برفع الأذان والصلاة في الشارع وهذا الأمر يحدث للمرة الاولى اعتقد في العراق وكركوك أن يمنع شخص أداء الصلاة ورفع الأذان ".

وفي السياق قالت مديرية الوقف السني في كركوك في بيان تلقته وكالة شفق نيوز: "نؤكد على حق المصلين في دخول المساجد وأداء العبادات بسلام وأمان. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شخص قام بمنع المصلين من دخول المسجد.".

وأضافت أنه "بالتعاون مع قيادة شرطة كركوك، تم القبض على هذا الشخص وتقديمه للعدالة. نؤكد أن حقوق المصلين محفوظة وأن أي محاولة لعرقلة أداء العبادات ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، نسأل الله أن يحفظ مساجدنا ويجعلها ملاذًا للمؤمنين، وأن يديم على بلادنا الأمان والسلام".