في كربلاء.. "حل بسيط" ينقذ 5 آلاف عائلة ومزارعها من الموت عطشاً

شفق نيوز/ منذ خمس سنوات يعاني فلاحو ناحية الجدول الغربي في قضاء الرجيبة بكربلاء من عدم توفّر مياه الشرب وسقي المزروعات التي تعد المصدر الرئيسي لعيش خمسة آلاف عائلة، مطالبين بوضع مضخات مياه على النهر المغذّي لهم لإنهاء أزمة "العطش".

يقول أحد وجهاء المنطقة، أبو جاسم الذبحاوي، إن "فلاحي الجدول الغربي مركز قضاء الرجيبة، يشكون العطش منذ عام 2018، أم الزرع والمواشي فقد هلكت نتيجة جفاف النهر المزوّد للمنطقة بالمياه، الذي يعتمد عليه الفلاحين كما يعد مصدر عيش لخمسة آلاف عائلة".

ويضيف الذبحاوي لوكالة شفق نيوز، أنه "في صيف كل عام تتكرر المعاناة، في حين هناك مناطق أخرى لا تعاني لوجود مضخات تغذيها بمياه النهر، أما نحن فنعيش على السيح -السقي بالأمطار وما يفيض من مياه النهر-، وهذا لا يجدي دون مضخّات لسحب المياه".

ويؤكد، أن "الحل بسيط، يتمثل بوضع الحكومة - التي عادة ما تصرّح بدعمها للقطاع الزراعي - مضخّة على رقبة النهر الذي يمدنا بالمياه، لضمان وصول المياه إلى مزارعنا".

من جهته يقول المزارع، أبو مجتبى الحسيني، إن "أهالي القضاء يعانون من قلّة مياه السقي وري الحيوانات، وعلى الرغم من أن المناشدات تتكرر منذ أعوام إلا أن شح المياه مستمر إلى الآن دون حلول، ما أدى إلى دمار الأراضي الزراعية".

ويطالب الحسيني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز "الجهات المعنية بوضع مضخة واحدة أو اثنتين في بداية النهر حتى تصل المياه إلى أراضينا".

بدوره يقول المواطن علي عبد مسلم، إن "ناحية الجدول الغربي فيها شط واحد، وأغلب الأنهر التي على هذا الشط فيها مضخّات مياه سوى الفرع الذي يأتي على أراضينا، فلم توضع عليه مضخّة، وبسبب ذلك نعاني من عدم توفّر المياه منذ سنوات".

ويضيف مسلم لوكالة شفق نيوز "نطالب بوضع مضخّات لرفع المياه من الشط إلى نهرنا الفرعي حتى نستطيع سقي مزروعاتنا التي هي مصدر عيشنا الوحيد".