في عيد الحب.. ثالث حالة انتحار ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإقدام شابة دون الثلاثين من العمر على الانتحار بسبب خلافات عائلية، شرقي العاصمة، في ثالث انتحار لنساء تم تسجيلها خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تولد ١٩٩٢ وانتحرت بواسطة شنق نفسه بقطعة قماش (شال) داخل منزلها في منطقة الاورفلي التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد".

وبين ان "المعلومات الأولية تشير الى ان الانتحار سببه خلافات بينها وبين زوجها"، مشيرا الى ان "الشرطة قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها"، مبينا أنه "حسب المعلومات الاولية فإن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية".

وفي حادث آخر مشابه، قال المصدر إن "امرأة أخرى من مواليد 1977 أيضا، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة البلديات، شرقي العاصمة"، مشيرا الى أن "المرأة أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار".