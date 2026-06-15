في عيدهم.. النقابة تدعو لتضافر الجهود لحماية الصحفيين العراقيين

شفق نيوز- بغداد

أكدت نقابة الصحفيين العراقيين، يوم الاثنين، وجود تحديات اقتصادية ومهنية وأمنية تتطلب تضافر الجهود لحماية العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وذلك في الذكرى السابعة والخمسين بعد المئة لعيد الصحافة العراقية.

وقال المتحدث باسم النقابة رعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "واقع مهنة الصحافة يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً في أدوات العمل الإعلامي وانفتاحاً واسعاً على التقنيات الرقمية الحديثة".

وأضاف أنه "على الرغم من التطور الحاصل في الجانب المهني والتكنولوجي، إلا أن ثمة تحديات كبيرة يواجهها قطاع الصحافة"، مشيراً إلى "وجود تحديات اقتصادية ومهنية وأمنية تتطلب تضافر الجهود لحماية الصحفيين وتعزيز بيئة العمل الإعلامي".

وتابع المشهداني، أن "نقابة الصحفيين تعمل باستمرار على الدفاع عن حقوق الصحفيين وتطوير قدراتهم المهنية، ومواكبة التحول الرقمي من خلال برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن حضور الصحافة العراقية في الفضاء الإعلامي الحديث بكفاءة ومهنية عالية".

وأكد أن "رؤية النقابة للمستقبل تتمثل في بناء صحافة عراقية أكثر استقلالاً ومهنية وتأثيراً، وقادرة على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يخدم الرسالة الإعلامية، ويحافظ على القيم المهنية والأخلاقية مع توفير بيئة آمنة ومستقرة للصحفيين تمكنهم من أداء رسالتهم بحرية ومسؤولية".

ونوه المشهداني، إلى أن "عيد الصحافة العراقية ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بتاريخها العريق، بل هو أيضاً محطة لتجديد الالتزام برسالة الصحافة ودورها في دعم الدولة وترسيخ الديمقراطية وخدمة المواطن العراقي".

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وعدداً من المسؤولين قد قدموا في وقت سابق من اليوم الاثنين، التهاني للنقابة وللصحفيين العراقيين، بمناسبة ذكرى عيدهم.

وتحتفل الصحافة العراقية في الخامس عشر من حزيران/ يونيو من كل عام بعيدها الوطني الذي يتزامن مع صدور أول صحيفة عراقية "زوراء" في عام 1869.