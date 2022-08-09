في عاشوراء .. لا قطوعات ولا غلق للشوارع في بغداد باستثناء جسر واحد فقط

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، غلق جسر الأئمة بمناسبة ذكرى حلول العاشر من محرم مقتل الإمام الحسين بن علي وكوكبة من أهل بيته وأصحابه.

ويربط جسر الأئمة جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد ويضم من الجانب الأول مرقد الإمام موسى بن جعفر، وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد، وهما الإمامان السابع والتاسع من ائمة الشيعة الإمامية، ومن الجانب الثاني يوجد مرقد الإمام أبي حنيفة بن النعمان أول الأئمة الأربعة لدى أهل السنة والجماعة.

ويتوجه آلاف المسلمين الشيعة من أهالي بغداد إلى مدينة الكاظمية في اليوم العاشر من محرم لإحياء مراسم ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط نبي الإسلام محمد بن عبدالله.

وذكر بيان صادر عن محافظة بغداد اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اتصالاً هاتفياً مع المحافظ محمد جابر العطا للإطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، وانسيابية حركة الزائرين في مدينة الكاظمية.

وأشار المحافظ، في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي اليوم، إلى "انسيابية حركة الزائرين ومتابعة الخدمة المقدمة من قبل المواكب الحسينية في العاصمة بغداد"، لافتًا إلى "قيام محافظة بغداد بتسيير عدد من المركبات لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء ، وتسخير عدد من الآليات الثقيلة و حوضيات الماء وسيارات اسعاف لخدمة الزائرين مع وجود موكب خدمي لمحافظة بغداد يقدم خدماته للزائرين في مدينة كربلاء".

كما نوه البيان ، إلى أن محافظ بغداد أطلع الكاظمي على جهود حكومة بغداد المحلية الخاصة بالزيارة فضلًا عن تواصله بشكل مستمر مع قيادة عمليات بغداد لتأمين مراسيم الزيارة"، مؤكدا أن "الجهود الأمنية والخدمية مستنفرة بكل طاقاتها لتأمين مراسيم الزيارة، بالمستوى المطلوب".

وأفاد رئيس الحكومة المحلية في بغداد "بعدم وجود أية قطوعات او غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة بإستثناء جسر الأئمة، الذي تم إغلاقه لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية".