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في أضخم مهرجان شهدته بعد التحرير.. برطلة تحتفل بتنوع مكونات نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-06T14:50:26+0000
في أضخم مهرجان شهدته بعد التحرير.. برطلة تحتفل بتنوع مكونات نينوى

شفق نيوز / امتزجت ألوان نينوى مع بعضها البعض وتهافتت أصوات الحب والسلام في مهرجان شهدته ناحية برطلة وهي تستضيف مكوّنات نينوى لتوجّه رسائل "عميقة" عن التعايش بين المكونات عكس ما يتناقله الذين يروّجون للكراهية والعنف.

وشهدت ناحية برطلة صباح يوم الأحد، مهرجان الربيع الأول والذي حمل شعار "ألوان الربيع تزدهر بتنوّعنا" الذي أقيم بمبادرة من القادة المجتمعين في سهل نينوى نتيجة اجتماعات عدّة أقامتها مؤسسة (وصّل تصل) بالشراكة مع جمعية التحرير للتنمية ضمن مشروعها إنشاء وبناء القدرات وتفعيل آليات السلام المحلية" الذي يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة جماهيرية واسعة.

فعاليات المهرجان انطلقت بالترحيب بالضيوف بأغنية السلام التي نظّمتها جمعية التحرير في إحدى مبادراتها، وبعد ذلك فقرة الرسم لفريق ثورة الفن الذين وثّقوا لوحة جسّدت نينوى وهي تتلاحم وتتعافى بعد خروجها من فترة الحرب، ومن ثمّ فقرة الدبكات الشعبية مع الازياء الفلكلورية لمكونات نينوى، وبعدها افتتاح معرض المهرجان بحضور وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعد ذلك فقرات فنّية وأدبية وثقافية، وبعد ذلك اختتام المهرجان.

وحضر المهرجان ممثّلين عن مكونات نينوى كافة، وشخصيات مجتمعية ورجال دين وقادة مجتمعيين وشباب من مختلف مناطق محافظة نينوى.

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