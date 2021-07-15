في صلاح الدين.. 6000 قطعة ارض سكنية وزعت للمواطنين "بيعت مرتين"

شفق نيوز/كشف النائب عن صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، يوم الخميس، أن لجاناً قضائية تحقق في عمليات بيع "غير قانونية" لأراضي سكنية وزعت على المواطنين.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 6000 الاف قطعة أرض سكنية وزعت على المواطنين في مناطق تكريت والدور والعلم والعوجة وبيعت مرتين وفق قرار 25 ومرة اخرى عن طريق البلديات وهو أمر محط استفهام كبير".

وتساءل الجبارة "كيف تباع اراض موزعة للمواطنين ومن هي الجهات التي تقف وراء عمليات البيع وسلب حقوق الفقراء ومحدودي الدخل ممن تم خداعهم والتحايل عليهم"

ودعا الجبارة الجهات التحقيقية إلى كشف المتلاعبين والمفسدين أمام الرأي العام وإعادة حقوق المواطنين الشرعية وانزال اشد العقوبات ممن سلبوا حقوق أبناء المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، اول امس الثلاثاء، بأن قوة من بغداد يُرجح انتماؤها إلى لجنة اللواء احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قبض قضائية اعتقلت 16 موظفا بينهم مسؤولون في عدة دوائر في صلاح الدين بتهم الفساد والتزوير.

وأكد المصدر أن الاعتقالات تركزت أغلبها في مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين الى جانب عدة دوائر اخرى وان المعتقلين يخضعون للتحقيقات الامنية.