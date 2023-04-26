في صلاح الدين وكوردستان.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث سير

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بمصرع واصابة 8 اشخاص بحوادث سير في محافظة صلاح الدين وإدارة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا ونجله من أهالي قضاء الضلوعية، جنوبي المحافظة لقيا مصرعهما جراء انقلاب مركبتهما على طريق (العبايجي) عند الحدود مع بغداد".

وأضاف المصدر أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الجثتين إلى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وفي صلاح الدين أيضاً، أفاد مصدر أمني، بأن "شاباً لقي مصرعه باصطدام دراجته النارية مع دراجة أخرى في ناحية الاسحاقي، جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي إدارة كرميان، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة قلعة شيروانه في قضاء كلار ما ادى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى "نقل المصابين إلى مستشفى كلار لتلقي العلاجات اللازمة".