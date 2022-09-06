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في صلاح الدين وديالى.. فتاة تنتحر حرقاً وحريق يلتهم محالاً تجارية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T14:24:02+0000
في صلاح الدين وديالى.. فتاة تنتحر حرقاً وحريق يلتهم محالاً تجارية

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وديالى، اليوم الثلاثاء، بأن فتاة أقدمت على إحراق نفسها لمشكلة عائلية، فيما التهم حريق كبير محالاً تجارية بحادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال مصدر امني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أقدمت على الانتحار بإحراق نفسها بسبب مشكلة عائلية في منطقة حي الطين في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وأضاف، أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث، موضحاً أن التحقيقات الأولية وبحسب افادة مقربين من الفتاة قد انتحرت بسبب خلاف مع اسرتها.

وتشهد محافظات عدة حالات انتحار مستمرة أغلبها بين صفوف المراهقين بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية أو الظروف المعيشية.

وفي ديالى افاد مصدر امني، بأن حريقا كبيرا التهم محالا تجارية في حي المفرق غربي بعقوبة.

واكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن أسباب الحريق درجات الحرارة والتماس الكهربائي، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق ومنع تمدده الى المناطق المجاورة.

وتسجل الكثير من المحافظات العراقية حوادث حرائق في الأسواق التجارية بسبب فوضى المنظومة الكهربائية أو حوادث عرضية.

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