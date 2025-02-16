في صلاح الدين والسليمانية.. وفاة طفلة بـ"طب العرب" ومصرع سائق شاحنة

شفق نيوز/ لقي سائق شاحنة، يوم الأحد، مصرعه جراء انقلاب شاحنته في السليمانية، فيما توفيت طفلة جراء منحها جرعة من طب العرب في صلاح الدين.

وقال مصدر أمني في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "شاحنة محملة بالغاز انقلبت صباح اليوم، على الطريق الرابط بين ناحية سيد صادق ومركز السليمانية".

وأضاف "الحادث أسفر عن مصرع السائق، الذي يدعى فتح الله عينايتي، والبالغ من العمر 70 عاماً"، مبينا أن "السلطات المتخصصة حضرت إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي صلاح الدين، قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تعاني من ألم في بطنها وعند مراجعة والدتها إلى أحد محال بيع الأعشاب الطبيعية أو ما يعرف بالطب البديل، قام أحد العاملين بصرف جرعة من طب العرب وقامت والدة الطفلة بإعطاء الجرعة ما تسبب بتسمم حاد لدى الطفلة".

وأضاف أن "حالة الطفلة تدهورت وعند نقلها إلى المستشفى توفيت وتم تسليم جثتها للطب العدلي تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".