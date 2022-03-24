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في صلاح الدين.. آلاف المتضررين يعانون بطء إجراءات تعويضهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-24T16:13:18+0000
في صلاح الدين.. آلاف المتضررين يعانون بطء إجراءات تعويضهم

شفق نيوز/ شكت إدارة ناحية آشور في أيسر الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، من بطء إجراءات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية واحتلال داعش، فيما أكدت أن 10% من المتضررين فقط تسلموا التعويضات.

وقال مدير الناحية جرجيس إسماعيل حجاب، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 8000 متضرر مشمولين بالتعويضات الحكومية، بينهم 3000 متضرر من أصحاب الأملاك والعقارات لم يتسلموا التعويضات حتى الآن ولم  تتجاوز نسبة المستلمين 10% فقط، وبمعايير محسوبية تشوبها أساليب أخرى"، لم يكشف عنها.

وانتقد حجاب، الإجراءات المعقدة والتعجيزية لـ"الشمول بالتعويضات خلال فترة سقوط الناحية بيد داعش عام 2014، ومطالبة الجهات المعنية ببلاغات من مراكز الشرطة بوقوع أضرار من ضحايا وجرحى وتضرر أملاك على الرغم من عدم وجود أي سلطة أمنية آنذاك في مناطق الناحية".

ودعا المسؤول المحلي، إلى "تسريع وتسهيل" إجراءات التعويض لذوي الضحايا والمصابين والمتضررين، بعد مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير مناطق الناحية وطي صفحة الإرهاب.

وتشكو أغلب المحافظات والمناطق المحررة، من بطء إجراءات التعويض والتعقيدات التي ترافقها، في وقت يوجد عشرات الآلاف من المتضررين لم يتسلموا حقوقهم منذ 10 سنوات.

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