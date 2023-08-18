في صلاح الدين .. إطلاق سراح قائممقام سامراء السابق واعفاء مدير التربية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين باطلاق سراح قائممقام سامراء السابق محمود خلف السامرائي والذي اعتقل بتهم الفساد فيما اصدر وزير التربية امرا باعفاء مدير تربية المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان القضاء افرج عن قائممقام سامراء السابق محمود خلف السامرائي بعد نقض القرار من قبل محكمة التمييز.

واضاف" ان السامرائي اعتقل في تشرين ثاني عام 2022 بتهم الفساد والتجاوز على المال العام" يذكر ان قائممقام سامراء اعتقل لثلاث مرات هلال العامين الماضيين بناء على اوامر قضائية من محكمة النزاهة.

وشغل محمود خلف احمد السامرائي منصب قائممقام سامراء منذ 2003 وحتى عام 2022 وترك المنصب بسبب دعاوى الفساد الموجهة ضده من قبل محاكم النزاهة.

وفي سياق منفصل وبحسب المصدر نفسه اصدر وير التربية امرا وزاريا باعفاء مدير تربية صلاح الدين( امجمد محمد احمد ) وتكليف (جمعة لطيف شهاب ) بديلا عنه.

وبين المصدر ان قرار الاعفاء بناء على قرار مجلس الوزراء الاخير باعفاء عشرات المدراء العامين (الوكالة والاصالة) في المحافظات.