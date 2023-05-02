في صلاح الدين.. سرير خشبي يفتك بثمانية مدنيين على "طريق الموت"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بإصابة ثمانية مدنيين اغلبهم نساء على طريق كركوك- بغداد شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركبتين اصطدمتا على طريق بغداد - كركوك قرب قرية وادي العوسج التابعة لقضاء امرلي شرقي صلاح الدين، ما اسفر عن إصابات متفاوتة".

وبين ان "سبب الحادث هو سقوط سرير خشبي من عجلة عسكرية امام مركبة مدنية ما سبب انحرافها عن مسارها واصطدامها بمركبة أخرى".

واضاف أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك "طريق الموت" حوادث السير المميتة لاسباب عدة منها الزخم المروري وتلكؤ اعمال الاعمار الازمة الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.