في صلاح الدين .. حفر بئر يقود إلى "جرة تابوتية" تعود للعصر الآشوري

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بالعثور على (جرة) أثرية كبيرة خلال قيام احد السكان بحفر بئر في احدى قرى ناحية (اشور) التابعة لقضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية اشور شمالي صلاح الدين جرجيس إسماعيل حجاب لوكالة شفق نيوز، إن أحد السكان في قرية (سديرة الوسطى) التابعة للناحية عثر على جرة كبيرة الحجم خلال عملية حفره لبئر يستخدم لغرض الصرف الصحي، مبينا أن هذه الجرة يعود تاريخها الى العصر الآشوري الحديث ٦١٢ - ٩١١ ق . م .

وبين ان عملية الحفر تمت بحضور واشراف من مراقبي اثار ناحية اشور وتم رفع الجرة ونقلها الى دائرة الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا ونقلا عن مراقبي الاثار ان الجرة عبارة عن تابوت لدفن الموتى وهي طريقة دفن كان يتبعها الاشوريين قديما.

كما أشار حجاب الى وجود 105 مواقع اثرية في ناحية اشور لم تشهد أي عمليات تنقيب حتى الان لاسباب وظروف متعددة ابرزها انعدام التمويل المالي، لافتا الى ان عمليات التنقيب في اثار ناحية اشور توقفت بعد احداث داعش العام 2014 فيما شهدت الناحية عمليات تنقيب قبل الاحداث الأمنية الى جانب عمليات التنقيب البسيطة من قبل خبراء الاثار المحليين والأجانب قُبيل العام 2003 وفي العقود الماضية، وقد اختصرت على الأمور التاريخية والتدوينية.