في صلاح الدين.. حجب نتائج امتحانات 500 طالب والتربية توضح

شفق نيوز/ أكد أكثر من 500 طالب أنهوا امتحانات الصف السادس الإعدادي جنوبي صلاح الدين، يوم السبت، أن وزارة التربية حجبت نتائجهم على خلاف أقرانهم، فيما أوضحت الأخيرة سبب الحجب.

وقال ممثلون عن الطلبة لوكالة شفق نيوز، إن "16 مدرسة تضم أكثر من 500 طالب في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، حجبت نتائج الامتحانات لأسباب مجهولة".

وأشاروا إلى أن "أسباب الحجب مجهولة لا تعود إلى أي مخالفات أو حالات غش جماعي"، مهددين بالتصعيد والتظاهر أمام وزارة التربية العراقية.

بدوره أوضح مدير قسم تربية الضلوعية، رياض حاتم لوكالة شفق نيوز، أن "حجب نتائج 527 طالباً من السادس الإعدادي بفروعه الثلاثة الأدبي والتطبيقي والإحيائي يعود لأسباب فنية تعود ربما لبصمة الطلبة أو مشاكل أخرى وليس هناك أي حالات غش أو خلل سببه الطلبة".

وأضاف "بعد مخاطبة وزارة التربية أكدت لنا أن الحجب سيتم رفعه غداً أو بعد غد بمتابعة وزير التربية".