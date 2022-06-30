في صلاح الدين .. تحقيقات بارتباط مهربي الوقود بداعش ومسؤول محلي ينفي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية شرعت بتحقيقات شاملة مع مهربي وتجار وقود اعتقلتهم خلال الفترات الماضية وسط "شكوكه" بارتباطهم بتنظيم داعش، فيما نفى مسؤول محلي هذا "الارتباط"، وعدّهم "استغلاليين وأصحاب مصالح مادية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جهاز الأمن الوطني وخلال حملات نوعية خاطفة تمكن من اعتقال عدد من تجار ومهربي الوقود في عدة مناطق في صلاح الدين ويخضعون حالياً للتحقيقات الأمنية بشأن معلومات عن ارتباطهم بتنظيم (داعش) أو التعامل معه ودعمه بصورة غير مباشرة بالوقود كمصادر تمويل".

وكشف المصدر عن "مصادرة كميات كبيرة من الوقود والعثور على مستودعات ومنازل تحوي كميات كبيرة من الوقود وهي أشبه بالمحطات المتنقلة ولم تكتشف طيلة الأعوام الماضية"، مشيراً الى أن "جهاز الأمن الوطني نجح في إنهاء أزمة الوقود في عموم مناطق صلاح الدين وحتى الساخنة منها".

الى ذلك نفى مدير ناحية اشور التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين جرجيس إسماعيل حجاب "وجود تجار ومهربين مرتبطين أو متعاونين مع تنظيم داعش"، قائلا، إنهم "يعملون بمكاسب استغلالية ومصالح مادية بحتة".

ولفت الى "اعتقال عدد من كبار المهربين والوسطاء والتجار الصغار ولم تثبت حتى الآن أي ادلة بارتباطهم بداعش".

وأكد حجاب ان "حملة الامن الوطني والأجهزة الأمنية تلخصت بمعالجة أزمة الوقود وانهاء عمليات التهريب والسرقة للمنتجات النفطية في قضاء الشرقاط وعموم الوحدات الإدارية في المحافظة".

وكان جهاز الأمن الوطني نفذ، في وقت سابق حملة مطاردة لمهربي وتجار الوقود اسفرت عن اعتقال عدد من مهربي المشتقات النفطية وضبط محطات مخالفة في عدد من المحافظات ضمن حملة يشنها حالياً لمعالجة ازمة الوقود، فيما أخذ تعهدات من أصحاب محطات اخرى ضمن آليات تفكيك الازمة الحالية.