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في صلاح الدين.. الجاموس السائب يقطع طرق استراتيجية ويضاعف أعداد الحوادث المميتة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-03T11:18:18+0000
في صلاح الدين.. الجاموس السائب يقطع طرق استراتيجية ويضاعف أعداد الحوادث المميتة

شفق نيوز/ طالب مواطنون في صلاح الدين السلطات الحكومية لإنقاذهم من خطر الجاموس السائب الذي يتسبب بحوادث مرورية مميتة في الطرق الرئيسية جنوب شرق تكريت.

وقال قائممقام سامراء وكالة برهان محمد العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ أن "قطعان الجاموس الوافدة من محافظات جنوبية قرب السدة القديمة في سامراء وتنتشر على الطريق الرابط بين سامراء وقضاء الدور  ما تسبب بحوادث مرورية مميتة طيلة السنوات الماضية".

وأشار العيساوي إلى إطلاق خطة حماية وتحصين الطرق  عبر سياج معدني لمنع وصول الجاموس إلى طريق الدور - سامراء.

بدوره؛ أكد قائممقام قضاء الدور شرقي تكريت مقصود شهاب الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ أن "حوادث الجاموس السائب تنحصر ضمن حدود قضاء سامراء وجميع الحوادث التي تسبب بها الجاموس خارج حدود الدور".

ولفت الجبوري إلى المطالبات المستمرة للجهات الأمنية والحكومية ومنذ سنوات عدة بحلول لمشاكل الجاموس السائب  وحوادثه المرورية المستمرة وضرورة ابعاد المربين بعيدا عن الطرق الرئيسية لتفادي أي حوادث مميتة.

إلى ذلك؛ ابلغ مواطنون وكالة شفق نيوز؛  أن "توافد قطعان الجاموس من محافظات الجنوب إلى صلاح الدين ازداد بشكل كبير  منذ تحرير المحافظة من تنظيم داعش عام ٢٠١٥".

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