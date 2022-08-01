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في سوق النبي يونس.. عصابة نسوية يسرقن مرتادات محال الذهب

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T19:01:23+0000
في سوق النبي يونس.. عصابة نسوية يسرقن مرتادات محال الذهب

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار، من امرأة فور خروجها من أحد محال الذهب في الجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عصابة مكونة من ثلاث نساء، سرقن مساء اليوم، المرأة في سوق النبي يونس بأيسر الموصل، وذلك بعد مراقبة شديدة لها".

وأضاف المصدر، أن "العصابة النسوية، أوقعت المرأة في الفخ وقمن بسرقتها، بعد أن حاولت إحدى اللصات إيقاع نفسها أمامها، فيما نجحن الأخريتين بسرقتها وهربن إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه ليست الحالة الأولى لهذه العصابة، وقد نفذن أكثر من عملية سرقة مشابهة، خلال الفترة الماضية".

في سياق آخر، أنقذت دوريات نجدة بغداد، فتاة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية، بقصد الانتحار، وذلك من قبل دوريات نجدة الدورة، بحسب مصدر أمني أبلغ الوكالة.

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