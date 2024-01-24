في سنجار.. مراسم دفن خاصة لرفات عشرات الإيزيديين قتلهم داعش بمقابر جماعية

شفق نيوز/ شهد قضاء سنجار، يوم الأربعاء، مراسم خاصة لدفن 41 من رفات الايزيديين بمن فيهم النساء الذين قضوا على يد مسلحي تنظيم داعش، ودفنوا في مقابر جماعية في عام 2014.

وأكد جلال خلف مدير إدارة القائمقامية في سنجار، لوكالة شفق نيوز، أن "رفات الضحايا تم تسليمها إلى ذويها وسط مراسم دينية وشعبية بحضور مسؤولين حكوميين".

وأشار خلف، إلى أن "جميع الرفات البالغ عددها 41 فرداً تم دفنها في مقابر خاصة بقرى كوجو، وقني، وحردان في قضاء سنجار".

وأوضح أن "رفات هؤلاء الضحايا تم رفعها من مقابر جماعية ونقلها إلى بغداد لإجراء فحص (دي إن اي) قبل تسليمها إلى ذويها".