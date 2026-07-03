خرج بسفرة مع أصدقائه.. غرق شاب عشريني في نهر الزاب شمال كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في الشرطة النهرية بمحافظة كركوك، يوم الجمعة، بغرق شاب يبلغ من العمر 22 عاماً في نهر الزاب بناحية التون كوبري شمالي المحافظة، فيما تتواصل عمليات البحث لانتشال جثمانه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من أهالي كركوك يبلغ من العمر 22 عاماً غرق، صباح اليوم، في نهر الزاب أثناء وجوده في سفرة ترفيهية برفقة عدد من أصدقائه في ناحية التون كوبري شمال المحافظة".

وأضاف أن "فرق النجدة النهرية، وبمساندة عدد من أهالي ناحية التون كوبري، باشرت عمليات البحث في موقع الحادث، في محاولة للعثور على جثمان الشاب وانتشاله"، مشيراً إلى أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة حتى الآن".

ولفت المصدر، إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما دعت المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق العميقة ومجاري الأنهار، خاصة خلال الرحلات والنزهات الصيفية.