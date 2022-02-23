في سامراء.. حفريات مشروع صحي تكشف عن اثار لم تعرف هويتها

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الاربعاء، عن اكتشاف اثار لم تعرف هويتها لغاية الآن، خلال عمليات حفر ضمن مشروع صرف صحي في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال مدير اثار سامراء، ليث سعدي طه، لوكالة شفق نيوز "تم اكتشاف اثار عمرها نحو 1200 عام خلال اعمال حفر لمشروع صرف صحي في حي المعتصم – منطقة البو باز في اطراف قضاء سامراء".

واكد ان دائرته وإدارة سامراء "أوقفت العمل بالمشروع في حي المعتصم وخاطبت رسمياً الهيئة العامة للاثار والتراث ووزارة الثقافة والسياحة والاثار، ونحن وبانتظار ارسال فريق انقاذ متخصص لكشف الاثار عن طريق التنقيب او الحفريات".

وأشار طه الى "وجود مواقع اثرية متعددة في سامراء التي تطفو على الاثار بأغلب مناطقها".

وأعلنت إدارة قضاء سامراء في وقت سابق العثور على سياج مبني بشكل هندسي في حي المعتصم ولم يعرف هل هي من الآثار العباسية أم من الحقبة التي سبقتها بآلاف السنين.

وتحمل مدينة سامراء طابعين من التاريخ أولهما من العصور القديمة وثانيهما الحضارة الإسلامية في العصر العباسي، وفيها آثار فوق الأرض شاخصة أمام الأنظار وهي الملوية، وقصر المعشوق، وغيرها، وآثار تحت الأرض وقسم كبير منها ما يزال مدفوناً ولم ينقب عنه إلا القليل جداً ومنها قصر البركة.

وتقع مدينة سامراء شمال العاصمة بغداد وتبعد عنها 125 كيلومترا، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة.

وكانت سامراء عاصمة الدولة العباسية بعد بغداد، وكان اسمها آنذاك "سر من رأى" وقد بناها الخليفة المعتصم بالله عام 221هـ/835م لتكون عاصمة دولته.

وما تزال آثارها موجودة ومن أهم معالمها الباقية الجامع الكبير ومئذنته الملوية، كما تضم ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري المقدسين لدى الشيعة الاثني عشرية ويبلغ عدد سكان مركز المدينة أكثر من 190 حسب الإحصائيات.