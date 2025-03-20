في ساعة الافطار.. "جذع النخلة" يطرح التمر لمشجعي أسود الرافدين (صور)

شفق نيوز/ لم تمنع مباراة العراق والكويت، اليوم الخميس، الجماهير العراقية من الاستمتاع باجواء رمضان الساحرة في البصرة، حيث احتشد المئات من المشجعين وافراد الأمن امام ملعب جذع النخلة لتناول وجبة الافطار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم توزيعُ المياه والتمور واللبن مجاناً على الجماهير الحاضرة في ملعبِ جذع النخلة دعماً للصائمين، وتشجيعاً لهم للحُضورِ والمساندة بقوةٍ خلال المباراة التي ستجمع منتخبنا الوطنيّ أمام نظيره الكويتي.

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب العراقي مساء اليوم نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت بغداد، وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت في الكويت، قد انتهت بالتعادل السلبي.